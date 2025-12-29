Titokzatos lábnyomokat találtak

Tudósok körülbelül 350 000 évvel ezelőtt emberek által hátrahagyott lábnyomokat fedeztek fel a kialudt Roccamonfina vulkán lejtőin Olaszországban. A találóan „Ördöglábnyomoknak” elnevezett nyomok egy erős kitörés után puha piroklasztikus anyagban maradtak hátra. Egy szakértői csoport elemezte a nyomokat, hogy meghatározza a nyomokat létrehozó hominidák jellemzőit.

A kutatók speciális egyenletek segítségével becsülték meg a magasságot és a súlyt a lábnyomok alapján, de nehézségekbe ütköztek az egyenetlen és csúszós terep miatt.

Az elemzés mindazonáltal arra a következtetésre jutott, hogy a lábnyomok összhangban vannak a Homo heidelbergensisszel, a neandervölgyiek és a modern ember ősével. Ezeknek az ősi lényeknek az átlagos súlya körülbelül 60 kg, magasságuk pedig 166 cm volt.

A tanulmány azt is sugallja, hogy a csoportban két nő vagy gyermek és egy felnőtt férfi lehetett. Az adatok azonban még nem elég pontosak ahhoz, hogy végleges következtetéseket lehessen levonni – írja a gismeteo.