Krónika
Titokzatos lábnyomokat találtak
Olaszországban egy vulkanikus kőzetben
A kutatók speciális egyenletek segítségével becsülték meg a magasságot és a súlyt a lábnyomok alapján, de nehézségekbe ütköztek az egyenetlen és csúszós terep miatt.
Az elemzés mindazonáltal arra a következtetésre jutott, hogy a lábnyomok összhangban vannak a Homo heidelbergensisszel, a neandervölgyiek és a modern ember ősével. Ezeknek az ősi lényeknek az átlagos súlya körülbelül 60 kg, magasságuk pedig 166 cm volt.
A tanulmány azt is sugallja, hogy a csoportban két nő vagy gyermek és egy felnőtt férfi lehetett. Az adatok azonban még nem elég pontosak ahhoz, hogy végleges következtetéseket lehessen levonni – írja a gismeteo.