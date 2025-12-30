2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Milyen hatása van a nagyszülő-unoka kapcsolatnak?

Jelentős szerepe van a napi interakciónak

MH
 2025. december 30. kedd. 8:19
Megosztás

A St. Louis-i Washington Egyetem új tanulmánya szerint a nagyszülők és unokáik közötti napi interakciók jelentős szerepet játszanak a fiatalabb generáció értékeinek és világképének alakításában.

Milyen hatása van a nagyszülő-unoka kapcsolatnak?
A nagymamák gyakrabban kommunikálnak unokáikkal, mint a nagyapák (képünk illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP/Riccardo Milani

A kutatók különböző generációk tagjai közötti beszélgetések tartalmát elemezték, és azt találták, hogy leggyakrabban iskoláról, munkáról, barátságról és társasági kérdésekről beszélgetnek. Ezek a látszólag egyszerű témák segítenek az erős érzelmi kapcsolatok fenntartásában és az élettapasztalatok megosztásában közvetlen utasítások nélkül.

A tanulmány a kommunikációs mintákban is különbségeket tárt fel. A nagymamák gyakrabban kommunikálnak unokáikkal, mint a nagyapák. Továbbá a fekete nagyszülők lényegesen nagyobb valószínűséggel vetnek fel faji, rasszista és identitási témákat, átadva a társadalmi egyenlőtlenségek körülményei között való élethez szükséges tudást, ami gyakran az idősebb generációk közös felelőssége az ilyen családokban.

A technológia – a telefonhívások, a szöveges üzenetek és a videobeszélgetések – váltak az elsődleges csatornává e kapcsolatok fenntartásában. Ez különösen fontos, mivel sok család messze él egymástól, de a digitális kommunikáció továbbra is mély és értelmes kötelékeket teremthet.

Az idősebb felnőttek számára az ilyen beszélgetések céltudatosságot, hasznosságot és a jövővel való kapcsolatot biztosítanak. A tanulmány hangsúlyozza, hogy már egy rövid hívás vagy SMS is jelentős értéket képvisel mindkét fél érzelmi egészsége szempontjából, és segít fenntartani a családi kohéziót – olvasható a gismeteo oldalán.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink