Lavina temetett maga alá egy magyar túrázót

Dél-Tirolban történt a tragédia

 2025. december 29. hétfő. 22:57
Frissítve: 2025. december 30. 7:56
Lavina végzett egy magyar túrázóval december 29-én, hétfő délután az olaszországi Dél-Tirolban, az Aurina-völgyben, a Riesernock közelében – ezt az olasz Corriera della Sera közölte.

A lavina mindent magával visz ami az útjába akad (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Biosphoto/Olivier Born

A Mandiner által szemlézett cikkből kiderül, hogy a férfi feleségével együtt túrázott körülbelül 2500 méteres magasságban, amikor váratlanul megindult a lavina. A hótömeg a férfit körülbelül 200-300 méteren át sodorta magával, míg felesége csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet.

A riasztás 17 óra körül érkezett a hegyimentőkhöz, akik helikopterrel siettek a helyszínre, a túrázó életét viszont így sem sikerült megmenteni.

Az elmúlt napokban jelentős havazásokat tapasztaltak az olasz Alpokban, az Aurina-völgy jelenleg az egyik legvastagabb hótakaróval rendelkező terület, így rengeteg turistát vonz a térségbe.

