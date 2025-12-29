2026. január 8., csütörtök

Krónika

Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson

A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít

MH/ MTI
 2025. december 29. hétfő. 17:31
Ketten meghaltak egy leégett házban a Heves vármegyei Adácson hétfőn - tudatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Varga Imre

A közlemény szerint hétfő hajnalban kigyulladt egy negyven négyzetméteres vályogház, a lángok elborították az egész épületet, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók oltották el a lángokat. A romok átvizsgálása során két összeégett holttestet találtak.

A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a szóvivő.

