Krónika
Ketten meghaltak egy leégett házban Adácson
A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Varga Imre
A közlemény szerint hétfő hajnalban kigyulladt egy negyven négyzetméteres vályogház, a lángok elborították az egész épületet, a tető nagy része beszakadt. A tűzoltók oltották el a lángokat. A romok átvizsgálása során két összeégett holttestet találtak.
A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a szóvivő.