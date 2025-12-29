Ez volt a világ legidősebb emberének étrendje

Az elbeszélések szerint Thomas Parr három évszázadban is élt, miközben olyan puritán étrendet követett, amitől a mai kor embere sírva rohanna a legközelebbi gyorsétterembe. Ha valóban igaz, hogy Parr volt a világ legidősebb embere, érdemes közelebbről is megvizsgálni a napi menüjét, hiszen lehetséges, hogy abban találjuk a hosszú élet titkát – írja a life.hu.

Thomas Parr neve évszázadokon át egyet jelentett a hosszú élettel. A férfi története 1482-ben kezdődött, ekkor látta meg ugyanis a napvilágot, de még ő maga sem sejtette, hogy a halál csak a 17. században éri utol, a feljegyzések szerint ugyanis 1635-ben búcsúzott a földi léttől. A világ legidősebb embere így 152 évet és 9 hónapot élt. Mi volt a titka? Egyszerű vidéki élet, kemény fizikai munka, puritán életmód és persze a furcsa étrend.

Míg a 119 éves legidősebb nő a reggelijében hitt, addig Thomas Parr rendkívül szerény étrendjének köszönhette, hogy ilyen sokáig élt, legalábbis ezt állítják róla. A napi menüje mindössze durva őrleményű kenyérből, íróléből, időnként gyenge sörből és a híres zöld sajtból állt, ami valójában erjedt, csípős, penészes sajt lehetett - amitől meglepő módon a férfi sosem lett rosszul, pedig a legtöbb megpenészedett sajt bizony komoly egészségügyi kockázatot jelent. Nem minden sajt fogyasztható penészesen, több közülük komoly mérgezést is eredményezhet. Az igen szép kort megélt férfi hosszú életének receptje nem a jól átgondolt étrendet, inkább a nagy fokú szegénységet tükrözi.

Az idős férfi életkorának az angol királyi udvarban is híre ment, I. Károly király pedig tudni akarta, mi lehet a titok. Magához hívatta 1635-ben, Thomas Parr pedig hűséges alattvalóként elhagyta kis kunyhóját, és a királyi kísérettel Londonba utazott. Találkozott is a királlyal, de nem sokkal később hirtelen elhunyt. William Harvey, a kor orvosa a boncoláskor állítólag teljesen jó állapotban találta a férfi szerveit, nem értette sem azt, hogy ez miként lehetséges, sem azt, hogy végül mi végzett vele. A világ legidősebb embere feltehetően abba halt bele, hogy a király vendégeként elhalmozták mindenféle finomsággal, vagyis a jó és bőséges ételek okozhatták a vesztét.

A boncolási eredmények modern értelmezéséből azonban később az is kiderült, hogy halálakor alig érhette el a 70-et. Hozzá kell tenni, hogy a 17. században ez is nagyon szép életkornak számított, mégis távol áll a feltételezett 152-től. Többen azt gondolják, a kora körüli félreértések abból fakadhattak, hogy a születési iratait összekeverték a nagyapjáéval.