Ez történik, ha a használt elemeket a kukába dobjuk

Az elemek nem kerülhetnek a kukába. Ha a közönséges kommunális hulladékgyűjtőkbe dobjuk a használt elemeket, komoly környezeti károkat okozhatunk, mivel nehézfémek és egyéb veszélyes anyagok kerülhetnek a talajba és a vizekbe. Tehát, nagyon fontos tudni, hová és hogyan adhatjuk le ezeket a mini energiaforrásokat, miután lemerültek – írja a mindmegette.hu.

A lemerült elemekben olyan anyagok találhatók, mint például az ólom, a kadmium, a lítium vagy a higany, ezek pedig nem csak a környezetet károsíthatják, hanem az emberekre is veszélyesek: a belőlük kiszabaduló anyagok, hihetetlenül magas egészségügyi kockázatot jelentenek.

Ha a kommunális szemétbe kerülnek, ott széttörhetnek, és a bennük lévő mérgező anyagok előre nem látható helyen kiszabadulhatnak. Ezért nagyon fontos, hogy az erre specializálódott, külön gyűjtőhelyeken adjuk le őket, ahol megfelelően kezelik és újrahasznosítják őket.

Magyarországon számos olyan pont található, ahol biztonságosan leadhatjuk a lemerült elemeket, és ezek közül egyre több a MOHU (Magyar Országos Hulladékgazdálkodási Zrt.) rendszeréhez kapcsolódó hulladékudvar is. Ezeken a helyeken az apró elemeket és akkumulátorokat is átveszik.

Emellett továbbra is elterjedt gyakorlat, hogy az üzletek, bevásárlóközpontok és elektronikai áruházak szintén átveszik a használt darabokat. A legtöbb helyen a bejáratnál elhelyezett gyűjtődobozokba rakhatjuk azokat.