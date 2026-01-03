Mi lett volna, ha Antonius és Kleopátra legyőzik Octavianust?

Kr. e. 30-ban Marcus Antonius és VII. Kleopátra öngyilkosságot követtek el, miután kikaptak Octavianustól a polgárháborúban. A döntő összecsapásra egy évvel korábban, az actiumi csatában (Kr. e. 31) került sor, ahol flottájuk megsemmisült. Ez a vereség Egyiptom bukásához és Octavianus trónra lépéséhez vezetett, aki Augustus néven római császár lett.

Ha Antonius és Kleopátra győztek volna, a Földközi-tenger politikai helyzete másképp alakulhatott volna. Kleopátra, mint makedón származású egyiptomi uralkodó, aligha tudta volna megvetni a lábát Rómában: Octavianus propagandája már korábban is idegen és veszélyes személyiségként formálta volna a képét a rómaiak számára. Antonius valószínűleg Egyiptomra és a keleti területekre korlátozta volna befolyását, saját erőfeszítéseit pedig a Párthia elleni háborúra összpontosította volna. Antonius korábbi házasságaiból származó fiai integrálódhattak volna a római hatalmi rendszerbe.

A történészek számos lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel. Az egyik egyfajta kettős hatalom, amelyben Kelet és Nyugat egyensúlyban maradt volna: Egyiptom továbbra is klienskirályság maradt volna, a görög-egyiptomi befolyás megnőtt volna, a romanizáció folyamata Galliában és Britanniában lelassult volna, és a központosított római bürokrácia kevésbé fejlődött volna. Egy másik lehetőség a köztársasági intézmények formális helyreállítása, a hatalmat a Szenátusra ruházva át, Antonius Alexandriából uralkodva, aki továbbra is befolyásos, de távoli figura maradt volna.

Azonban egyik út sem garantálta volna a stabilitást. A merev vertikális parancsnoki lánc hiánya ismét polgárháborúk sorozatát válthatta volna ki a római arisztokrata frakciók között - írta meg a Gismeteo.