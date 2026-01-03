Krónika
Mi lett volna, ha Antonius és Kleopátra legyőzik Octavianust?
A történészek számos lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel
Ha Antonius és Kleopátra győztek volna, a Földközi-tenger politikai helyzete másképp alakulhatott volna. Kleopátra, mint makedón származású egyiptomi uralkodó, aligha tudta volna megvetni a lábát Rómában: Octavianus propagandája már korábban is idegen és veszélyes személyiségként formálta volna a képét a rómaiak számára. Antonius valószínűleg Egyiptomra és a keleti területekre korlátozta volna befolyását, saját erőfeszítéseit pedig a Párthia elleni háborúra összpontosította volna. Antonius korábbi házasságaiból származó fiai integrálódhattak volna a római hatalmi rendszerbe.
A történészek számos lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel. Az egyik egyfajta kettős hatalom, amelyben Kelet és Nyugat egyensúlyban maradt volna: Egyiptom továbbra is klienskirályság maradt volna, a görög-egyiptomi befolyás megnőtt volna, a romanizáció folyamata Galliában és Britanniában lelassult volna, és a központosított római bürokrácia kevésbé fejlődött volna. Egy másik lehetőség a köztársasági intézmények formális helyreállítása, a hatalmat a Szenátusra ruházva át, Antonius Alexandriából uralkodva, aki továbbra is befolyásos, de távoli figura maradt volna.
Azonban egyik út sem garantálta volna a stabilitást. A merev vertikális parancsnoki lánc hiánya ismét polgárháborúk sorozatát válthatta volna ki a római arisztokrata frakciók között - írta meg a Gismeteo.