Lehetséges átfúrni a Földet, és a másik oldalon kijutni?

Bár az emberiség nagyon mély kutakat fúr – mint például a Kola Superdeep (több mint 12 km) vagy az új kínai fúrólyuk (10 km) –, ezek a mélységek összemérhetetlenek a földkéreg vastagságával (átlagosan 30–40 km), nem is beszélve a teljes bolygó sugaráról (körülbelül 6370 km).

A fő leküzdhetetlen akadályok a szélsőséges hőmérsékletek és nyomások. A hőmérséklet kilométerről kilométerre emelkedik. A Föld magjában eléri az 5200 Celsius-fokot, ami jelentősen magasabb, mint bármely ismert anyag olvadáspontja.

A bolygó középpontjában uralkodó nyomás 3,6 milliószor nagyobb a légköri nyomásnál, ami az összes anyagot szupersűrű állapotba kényszeríti. Még ha a berendezések ki is bírnák ezt a hőt, körülbelül 3000 km mélységben először a folyékony külső maggal, majd a vasból és nikkelből álló szilárd belső maggal találkoznának, ahol a klasszikus értelemben vett fúrás értelmetlenné válna.

Így a bolygón átvezető alagút ötlete továbbra is egy érdekes sci-fi fantázia, nem pedig mérnöki kihívás. A valós életben végzett szupermély fúrólyukak azonban óriási tudományos értékkel bírnak: lehetővé teszik számunkra, hogy tanulmányozzuk a földkéreg összetételét, történetét, és megerősítsünk olyan elméleteket, mint a lemeztektonika - írta meg a Gismeteo.