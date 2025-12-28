Kigyulladt egy ház Üllőn

Meghalt egy idős férfi egy kigyulladt házban vasárnap reggel Üllőn; a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint reggel háromnegyed 8-kor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez arról, hogy tűz keletkezett a Pest vármegyei településen, a Pesti úton egy 120 négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi házban.

Azt írta, a tüzet a hentesboltban dolgozók észlelték, ők hozták ki az épületben rekedt idős férfit, megkezdték az újraélesztését, valamint értesítették a tűzoltókat. Az épület lakórésze teljes terjedelmében égett.

Az esethez tizenhat tűzoltó vonult ki négy járművel. A tűzoltók folytatták az idős férfi újraélesztését, megkezdték a tűz továbbterjedésének megakadályozását, és két gázpalackot kivittek az épületből, megelőzve, hogy azok felrobbanjanak.

Az idős ember újraélesztése nem járt sikerrel; a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült.

A lángok eloltása több mint egy órát vett igénybe, a ház lakhatatlanná vált.

A tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni - írta a szóvivő.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő tüzek megelőzése érdekében célszerű otthonra füstérzékelőt beszerezni. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor hangos sípolással azonnal jelez, így van idő a kezdődő tüzet megfékezni vagy épségben kimenekülni az épületből.