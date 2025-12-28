Fagyos, szeles lesz a szilveszter

Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet, valamint az erős, viharos szél mellett mindössze mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Az új év első napján, csütörtökön nagyobb területen csökkenhet a felhőzet, majd a hétvégére visszatér a felhős, borult idő, és a csúcsérték kicsit magasabban, 1 és 9 fok között alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A nyugati, délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Kedden a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló, szakadozóban lévő frontfelhőzet. Helyenként - különösen északkeleten, keleten - előfordulhat hózápor. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű.

Szerdán, az év utolsó napján észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon mínusz 7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.

Újév napján, csütörtökön egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd délies irányba fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű.

Pénteken jórészt erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. A déli, délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Reggel a hőmérséklet mínusz 7 és plusz 2 fok között várható, de a szélvédett, derült helyeken változatlanul ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délután 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödhet. Reggel többnyire mínusz 6 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet, kora délután 1-8 fok valószínű.

Vasárnap zömmel sok felhőre van kilátás, vegyes halmazállapotú csapadék pedig továbbra is előfordulhat elszórtan. A nagyobb eséllyel déli irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában mínusz 5 és plusz 5, a csúcsérték 1 és 9 fok között alakulhat.