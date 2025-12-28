Krónika
Az Etna kitörése során a lávasugárok elérték a 400 métert
Fotó: Anadolu via AFP/Salvatore Allegra
A tudományos intézmény adatai szerint a vulkán újabb aktivitásának fellendülését füst- és hamufelhő kísérte. Az új kitörési fázis december 24-én kezdődött. A sűrű felhőzet megnehezítette a vizuális megfigyelést. Az egyik felszerelt kamera azonban rögzítette a forró anyag kilövellését.
Az aktivitás gyorsan fokozódott, 300–400 méter magas lávafolyamokat és piroklasztikus anyaggal telített füstoszlopot képezve, amely több kilométerrel az Etna csúcsa fölé emelkedett, majd a szél nyugat felé sodorta – áll a közleményben.