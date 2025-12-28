2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Az Etna kitörése során a lávasugárok elérték a 400 métert

Az új kitörési fázis december 24-én kezdődött

MH
 2025. december 28. vasárnap. 11:47
Megosztás

Az olasz Szicília szigetén az Etna vulkán 400 méter magasra lövellt ki lávát, közölte az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (Ingv).

Az Etna kitörése során a lávasugárok elérték a 400 métert
Az Etna aktivitása gyorsan fokozódott
Fotó: Anadolu via AFP/Salvatore Allegra

A tudományos intézmény adatai szerint a vulkán újabb aktivitásának fellendülését füst- és hamufelhő kísérte. Az új kitörési fázis december 24-én kezdődött. A sűrű felhőzet megnehezítette a vizuális megfigyelést. Az egyik felszerelt kamera azonban rögzítette a forró anyag kilövellését.

Az aktivitás gyorsan fokozódott, 300–400 méter magas lávafolyamokat és piroklasztikus anyaggal telített füstoszlopot képezve, amely több kilométerrel az Etna csúcsa fölé emelkedett, majd a szél nyugat felé sodorta – áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink