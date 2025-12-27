2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Tömegbaleset az autópályán

Több, mint 50 autó ütközött, többen megsérültek

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 10:18
Összeütközött több mint 50 jármű egy autópályán Japánban pénteken, a tömeges karambolban egy ember meghalt, 26-an megsérültek – közölte a helyi rendőrség a japán médiával.

A sorozatos ütközésekben számos jármű kigyulladt
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Eita Kinjo

A súlyos baleset Tokiótól északnyugatra történt egy hóvihar idején, oka minden bizonnyal a jeges út volt.

A halálos áldozat egy 77 éves asszony, aki az egyik karambolozó autóban utazott. Öt sérült állapota súlyos.

A beszámolók szerint a tömegkarambol azzal kezdődött, hogy egy teherautó belerohant egy másikba, amely egy kisebb koccanást követően az út szélén vesztegelt. Az ezt követő sorozatos ütközésekben számos jármű kigyulladt, robbanások is voltak, az oltás órákon át tartott.

