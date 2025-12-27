2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Négy ember meghalt egy görögországi lavinában

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 3:36
Megosztás

Négy ember holttestét találták meg pénteken a Görögország középső részén felvő Vardúszia-hegységben, az áldozatokat lavina sodorta el - jelentette az ERT görög közszolgálati televízió.

Négy ember meghalt egy görögországi lavinában
Négy ember meghalt egy görögországi lavinában
Fotó: AFP/Biosphoto/Olivier Born

A mentőszolgálatok eredetileg három túrázó férfit kerestek, akiknek karácsony napján veszett nyoma, és nem tudtak arról, hogy egy 35 éves nő is velük volt.

A holttesteket nem messze attól a helytől találták meg, ahol már pénteken délután felfedezték az eltűntek lábnyomait.

Az eltűntek után nagyszabású kutatást indítottak drónokkal és keresőkutyákkal.

A hegymászók és túrázók által kedvelt Vardúszia-hegység legmagasabb csúcsa a Kórakasz-hegy, amely 2495 méteres magasságával egyike a legmagasabb görögországi hegycsúcsoknak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink