Négy ember meghalt egy görögországi lavinában

Négy ember holttestét találták meg pénteken a Görögország középső részén felvő Vardúszia-hegységben, az áldozatokat lavina sodorta el - jelentette az ERT görög közszolgálati televízió.

A mentőszolgálatok eredetileg három túrázó férfit kerestek, akiknek karácsony napján veszett nyoma, és nem tudtak arról, hogy egy 35 éves nő is velük volt.

A holttesteket nem messze attól a helytől találták meg, ahol már pénteken délután felfedezték az eltűntek lábnyomait.

Az eltűntek után nagyszabású kutatást indítottak drónokkal és keresőkutyákkal.

A hegymászók és túrázók által kedvelt Vardúszia-hegység legmagasabb csúcsa a Kórakasz-hegy, amely 2495 méteres magasságával egyike a legmagasabb görögországi hegycsúcsoknak.