Mit mond el rólunk a szemszínünk?
Sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk
A szem a lélek tükre, ezt már biztos te is ezerszer hallotta. De vajon tényleg ennyire sok mindent elárul rólunk a szem színe? A pszichológusok szerint a válasz: igen… és sokkal többet, mint gondolnád! Nézzük, mit üzen a tekintete és a szeme színe – akár hiszi, akár nem, a leírások ijesztően pontosak lehetnek.
A szem színe nem hazudik, jelleméről árulkodik
Az arcvonások, a mosoly, a testtartás mind-mind sokat elárulhatnak rólunk, ahogyan az ajkak formája vagy a gesztusaink is. Mégis van egy apró részlet, amelyre ösztönösen mindenki figyel: a tekintet.
Most sorra vesszük, mit üzen a szeme színe, és milyen jellemvonások bújnak meg mögötte.
Barna szem – A megbízható erő
Ha barna szeme van, valószínűleg igazi stabil pont vagy a környezetedben.
Legjellemzőbb tulajdonságok:
- melegszívű
- hűséges
- empatikus
- ösztönösen védelmező
Az emberek gyakran már az első pillanatban megbíznak önben. Nem szereti a felszínességet, a kapcsolatai mélyek és tartósak. Cserébe viszont hajlamos mindent a szívére venni, és túl sokat vállalni mások helyett is.
Kék szem – A romantikus álmodozó
A kék szeműek igazi érzelmi hullámvasúton élnek.
Legjellemzőbb tulajdonságok:
- érzékeny
- kreatív
- idealista
- erősen intuitív
Kívül sokszor nyugodtnak tűnik, belül viszont viharok dúlnak. Szívből szeret, és szívből csalódik is. Hajlamos idealizálni az embereket, emiatt néha túl nagyot esik. Viszont a világot gyönyörűnek látja, és ezt másokra is átragasztja.
Zöld szem – A titokzatos csábító
A zöld szem mindig különleges figyelmet vonz. Nem véletlen.
Legjellemzőbb tulajdonságok:
- karizmatikus
- szenvedélyes
- határozott
- enyhén titokzatos
Akinek zöld a szeme, általában tudja, mit akar – és azt is, hogyan érje el. Nem szeret veszíteni, sem a szerelemben, sem az életben. A kisugárzása erős, sokan vonzódnak hozzá még akkor is, ha nem értik, miért.
Szürke szem – Az elemző gondolkodó
A szürke szem ritka, és tulajdonosai is különlegesek.
Legjellemzőbb tulajdonságok:
- intelligens
- visszafogott
- mélyen gondolkodó
- távolságtartó, de hűséges
Nem enged közel magadához akárkit. Idő kell, míg megnyíl, de aki bizalmába férkőzik, egy életre számíthat önre. Néha túl sokat agyal, és nehezen engedi el a sérelmeket.
Mogyoró- vagy kevert szem – A kiszámíthatatlan varázsló
Ha a szeme színe attól függően változik, hogy milyen fényben van, igazi egyéniség.
Legjellemzőbb tulajdonságok:
- alkalmazkodó
- érzelmileg intenzív
- szenvedélyes
- sokoldalú
Egyszerre józan és álmodozó, határozott és érzékeny. Néha még maga sem tudja mire számítson a saját reakcióitól, de pont ettől izgalmas.
Tényleg igaz ez? Vagy csak játék az egész?
Fontos tudni: a szemszín és a személyiség kapcsolata inkább érdekes pszichológiai megfigyeléseken alapul, mint kőbe vésett tudományos tényeken. Mégis sokan tapasztalják, hogy a leírások gyanúsan pontosak. Talán azért, mert a szem nemcsak színében, hanem tekintetével is üzen.
Egy biztos: a szem nemcsak azt mutatja meg, honnan jön, hanem azt is, hogyan lát és hogyan látják önt mások - írja a Life.