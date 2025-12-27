2026. január 8., csütörtök

Mit mond el rólunk a szemszínünk?

Sokkal többet árul el rólunk, mint gondolnánk

 2025. december 27. szombat. 19:55
Az ajkak formája, az arc karaktere is sokat elárul rólunk, de van valami, ami szinte mindent visz. A szem színe ugyanis meglepően pontos képet adhat a személyiségünkről. Vajon mit üzen rólad a tekinteted, milyen jellemvonásokat rejt a pillantásod?

Fotó: NorthFoto

A szem a lélek tükre, ezt már biztos te is ezerszer hallotta. De vajon tényleg ennyire sok mindent elárul rólunk a szem színe? A pszichológusok szerint a válasz: igen… és sokkal többet, mint gondolnád! Nézzük, mit üzen a tekintete és a szeme színe – akár hiszi, akár nem, a leírások ijesztően pontosak lehetnek.

A szem színe nem hazudik, jelleméről árulkodik

Az arcvonások, a mosoly, a testtartás mind-mind sokat elárulhatnak rólunk, ahogyan az ajkak formája vagy a gesztusaink is. Mégis van egy apró részlet, amelyre ösztönösen mindenki figyel: a tekintet.
Most sorra vesszük, mit üzen a szeme színe, és milyen jellemvonások bújnak meg mögötte.

Barna szem – A megbízható erő

Ha barna szeme van, valószínűleg igazi stabil pont vagy a környezetedben.
Legjellemzőbb tulajdonságok:

  • melegszívű
  • hűséges
  • empatikus
  • ösztönösen védelmező

Az emberek gyakran már az első pillanatban megbíznak önben. Nem szereti a felszínességet, a kapcsolatai mélyek és tartósak. Cserébe viszont hajlamos mindent a szívére venni, és túl sokat vállalni mások helyett is.

Kék szem – A romantikus álmodozó

A kék szeműek igazi érzelmi hullámvasúton élnek.
Legjellemzőbb tulajdonságok:

  • érzékeny
  • kreatív
  • idealista
  • erősen intuitív

Kívül sokszor nyugodtnak tűnik, belül viszont viharok dúlnak. Szívből szeret, és szívből csalódik is. Hajlamos idealizálni az embereket, emiatt néha túl nagyot esik. Viszont a világot gyönyörűnek látja, és ezt másokra is átragasztja.

Zöld szem – A titokzatos csábító

A zöld szem mindig különleges figyelmet vonz. Nem véletlen.
Legjellemzőbb tulajdonságok:

  • karizmatikus
  • szenvedélyes
  • határozott
  • enyhén titokzatos

Akinek zöld a szeme, általában tudja, mit akar – és azt is, hogyan érje el. Nem szeret veszíteni, sem a szerelemben, sem az életben. A kisugárzása erős, sokan vonzódnak hozzá még akkor is, ha nem értik, miért.

Szürke szem – Az elemző gondolkodó

A szürke szem ritka, és tulajdonosai is különlegesek.
Legjellemzőbb tulajdonságok:

  • intelligens
  • visszafogott
  • mélyen gondolkodó
  • távolságtartó, de hűséges

Nem enged közel magadához akárkit. Idő kell, míg megnyíl, de aki bizalmába férkőzik, egy életre számíthat önre. Néha túl sokat agyal, és nehezen engedi el a sérelmeket.

Mogyoró- vagy kevert szem – A kiszámíthatatlan varázsló

Ha a szeme színe attól függően változik, hogy milyen fényben van, igazi egyéniség.
Legjellemzőbb tulajdonságok:

  • alkalmazkodó
  • érzelmileg intenzív
  • szenvedélyes
  • sokoldalú

Egyszerre józan és álmodozó, határozott és érzékeny. Néha még maga sem tudja mire számítson a saját reakcióitól, de pont ettől izgalmas.

Tényleg igaz ez? Vagy csak játék az egész?

Fontos tudni: a szemszín és a személyiség kapcsolata inkább érdekes pszichológiai megfigyeléseken alapul, mint kőbe vésett tudományos tényeken. Mégis sokan tapasztalják, hogy a leírások gyanúsan pontosak. Talán azért, mert a szem nemcsak színében, hanem tekintetével is üzen.
Egy biztos: a szem nemcsak azt mutatja meg, honnan jön, hanem azt is, hogyan lát és hogyan látják önt mások - írja a Life.

