Mit mond el rólunk a szemszínünk?

Az ajkak formája, az arc karaktere is sokat elárul rólunk, de van valami, ami szinte mindent visz. A szem színe ugyanis meglepően pontos képet adhat a személyiségünkről. Vajon mit üzen rólad a tekinteted, milyen jellemvonásokat rejt a pillantásod?

A szem a lélek tükre, ezt már biztos te is ezerszer hallotta. De vajon tényleg ennyire sok mindent elárul rólunk a szem színe? A pszichológusok szerint a válasz: igen… és sokkal többet, mint gondolnád! Nézzük, mit üzen a tekintete és a szeme színe – akár hiszi, akár nem, a leírások ijesztően pontosak lehetnek.

A szem színe nem hazudik, jelleméről árulkodik

Az arcvonások, a mosoly, a testtartás mind-mind sokat elárulhatnak rólunk, ahogyan az ajkak formája vagy a gesztusaink is. Mégis van egy apró részlet, amelyre ösztönösen mindenki figyel: a tekintet.

Most sorra vesszük, mit üzen a szeme színe, és milyen jellemvonások bújnak meg mögötte.

Barna szem – A megbízható erő

Ha barna szeme van, valószínűleg igazi stabil pont vagy a környezetedben.

Legjellemzőbb tulajdonságok:

melegszívű

hűséges

empatikus

ösztönösen védelmező

Az emberek gyakran már az első pillanatban megbíznak önben. Nem szereti a felszínességet, a kapcsolatai mélyek és tartósak. Cserébe viszont hajlamos mindent a szívére venni, és túl sokat vállalni mások helyett is.

Kék szem – A romantikus álmodozó

A kék szeműek igazi érzelmi hullámvasúton élnek.

Legjellemzőbb tulajdonságok:

érzékeny

kreatív

idealista

erősen intuitív

Kívül sokszor nyugodtnak tűnik, belül viszont viharok dúlnak. Szívből szeret, és szívből csalódik is. Hajlamos idealizálni az embereket, emiatt néha túl nagyot esik. Viszont a világot gyönyörűnek látja, és ezt másokra is átragasztja.

Zöld szem – A titokzatos csábító

A zöld szem mindig különleges figyelmet vonz. Nem véletlen.

Legjellemzőbb tulajdonságok:

karizmatikus

szenvedélyes

határozott

enyhén titokzatos

Akinek zöld a szeme, általában tudja, mit akar – és azt is, hogyan érje el. Nem szeret veszíteni, sem a szerelemben, sem az életben. A kisugárzása erős, sokan vonzódnak hozzá még akkor is, ha nem értik, miért.

Szürke szem – Az elemző gondolkodó

A szürke szem ritka, és tulajdonosai is különlegesek.

Legjellemzőbb tulajdonságok:

intelligens

visszafogott

mélyen gondolkodó

távolságtartó, de hűséges

Nem enged közel magadához akárkit. Idő kell, míg megnyíl, de aki bizalmába férkőzik, egy életre számíthat önre. Néha túl sokat agyal, és nehezen engedi el a sérelmeket.

Mogyoró- vagy kevert szem – A kiszámíthatatlan varázsló

Ha a szeme színe attól függően változik, hogy milyen fényben van, igazi egyéniség.

Legjellemzőbb tulajdonságok:

alkalmazkodó

érzelmileg intenzív

szenvedélyes

sokoldalú

Egyszerre józan és álmodozó, határozott és érzékeny. Néha még maga sem tudja mire számítson a saját reakcióitól, de pont ettől izgalmas.

Tényleg igaz ez? Vagy csak játék az egész?

Fontos tudni: a szemszín és a személyiség kapcsolata inkább érdekes pszichológiai megfigyeléseken alapul, mint kőbe vésett tudományos tényeken. Mégis sokan tapasztalják, hogy a leírások gyanúsan pontosak. Talán azért, mert a szem nemcsak színében, hanem tekintetével is üzen.

Egy biztos: a szem nemcsak azt mutatja meg, honnan jön, hanem azt is, hogyan lát és hogyan látják önt mások - írja a Life.