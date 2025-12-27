Krónika
Frontális baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött
Frontális baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Papajcsik Péter
A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.