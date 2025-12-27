Frontális baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.