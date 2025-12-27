2026. január 8., csütörtök

Krónika

Frontális baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton

Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 11:19
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

Frontális baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Frontális baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Papajcsik Péter

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.

