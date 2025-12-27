Krónika
Embert gázolt a vonat Vácon
A balesetben egy nő a helyszínen meghalt
Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Katona László
A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.
A balesetben egy nő a helyszínen meghalt. Az Országos Mentőszolgálat ügyeletese az MTI-vel azt közölte: a baleset helyszínére kiérkező mentők már csak a nő halálának tényét tudták megállapítani.