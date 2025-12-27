Embert gázolt a vonat Vácon

Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.

Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében (képünk illusztráció)

A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

A balesetben egy nő a helyszínen meghalt. Az Országos Mentőszolgálat ügyeletese az MTI-vel azt közölte: a baleset helyszínére kiérkező mentők már csak a nő halálának tényét tudták megállapítani.