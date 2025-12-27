2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Embert gázolt a vonat Vácon

A balesetben egy nő a helyszínen meghalt

MH/ MTI
 2025. december 27. szombat. 14:43
Megosztás

Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton az MTI-vel.

Embert gázolt a vonat Vácon
Elgázolt egy embert a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Katona László

A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

A balesetben egy nő a helyszínen meghalt. Az Országos Mentőszolgálat ügyeletese az MTI-vel azt közölte: a baleset helyszínére kiérkező mentők már csak a nő halálának tényét tudták megállapítani.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink