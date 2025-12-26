Viharos karácsony Kaliforniában: áradások és lavinaveszély

Továbbra is rendkívüli a helyzet Kaliforniában: a San Franciscó-i öböl térségében akár 7,5 méteres hullámok is várhatók, a Sierra Nevadában lavinaveszély miatt figyelmeztetnek – derült ki az Euronews összeállításából.

A Los Angelestől mintegy 130 kilométerre fekvő hegyi városban, Wrightwoodban a utcákat kövek, törmelék és vastag sár borította, több embert helikopterrel kellett kimenteni a sárral elöntött 2-es főútról és házak tetejéről. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint Los Angeles belvárosa az elmúlt 54 év legcsapadékosabb karácsonyát élte át.

A viharok legalább két halálos áldozatot követeltek: San Diegóban egy rádőlt fa ölt meg egy férfit, északabbra pedig egy sacramentói seriffhelyettes halt meg feltehetően az időjárással összefüggő balesetben. A part mentén – Malibut is beleértve – árhullámokra figyelmeztetnek, Dél-Kaliforniában a szokásos 1-2 centiméter helyett most 10-20 centiméter eső hullhat, a hegyekben pedig további havazás nehezíti a közlekedést az év végi forgalmi csúcs idején.