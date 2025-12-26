2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Sérvműtéten esett át Brazília volt elnöke, Jair Bolsonaro

MH/ MTI
 2025. december 26. péntek. 8:16
Megosztás

Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro kétoldali sérvműtéten esett át - közölte fia, Flávio.

Sérvműtéten esett át Brazília volt elnöke, Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro volt brazil elnök
Fotó: AFP/Evaristo Sa

A Brazíliavárosban elvégzett műtét sikeres volt - írta Flávio Bolsonaro az X közösségimédia-platformon.

A G1 helyi hírportál jelentése szerint a 70 éves politikus várhatóan egy hétig marad kórházban.

Bolsonaro az elmúlt években több műtéten esett át, miután a 2018-as elnökválasztási kampány során késsel támadtak rá, és súlyosan megsérült.

A legutóbbi orvosi beavatkozást egy szövetségi bíró engedélyezte. A 2019 és 2022 között hivatalban lévő volt elnök november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

Az ügyészek azzal vádolták, hogy puccsot tervezett utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormánya ellen, miután leváltották tisztségéből.

A bíró elutasította Bolsonaro ügyvédeinek kérelmét, hogy a politikus egészségi okokból házi őrizetben töltse le büntetését. Ezt Bolsonaro ismételt szabályszegéseivel és szökési kísérleteivel indokolta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás