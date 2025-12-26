Eltűntnek hitt Boeing került elő Indiában

Egy eltűntnek hitt Boeing 737-es repülőgép 13 év után „előkerült” Indiában, miután az Air India egy kolkatai repülőtéri parkolóálláson rátalált a saját nyilvántartásából időközben kikerült gépre – közölte a News Nation .

A társaság elismerte, hogy a repülő 13 éve ki volt vonva a forgalomból, de valahogy eltűnt az online nyilvántartásokból, ezért a vállalat vitatta azokat a bírságokat, amelyeket a repülőtér szabott ki rá a gép tárolása miatt.

A történet akkor fordult komolyra, amikor a kolkatai repülőtér hivatalosan felszólította a céget, hogy távolítsa el a repülőgépet. Ekkor derült ki, hogy a gép végig a helyszínen volt, csak egy nagyon távoli, ritkán használt parkolóhelyen állt.

Campbell Wilson, az Air India vezérigazgatója közleményben reagált: szerinte önmagában nem rendkívüli, hogy egy régi repülőt selejteznek, ez az eset mégis különleges, mert most egy olyan gépről van szó, amelyről a cégnek „fogalma sem volt”, hogy még a tulajdonában van. Wilson hozzátette: miután ellenőrizték, hogy valóban az Air Indiáé a repülő, eltávolították a repülőtérről, és ezzel „egy újabb régi pókhálót” is lesöpörtek a vállalat múltjából.