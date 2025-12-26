Baleset miatt lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál

Lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál, ahol két személyautó ütközött Jászberény térségében péntek este - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A jászberényi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik kocsiból.

Az érintett útszakaszt a mentés és a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárták - jelezte a katasztrófavédelem.