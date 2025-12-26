2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Baleset miatt lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál

MH/ MTI
 2025. december 26. péntek. 20:49
Baleset miatt lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál
Baleset miatt lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál, ahol két személyautó ütközött Jászberény térségében péntek este - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A jászberényi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik kocsiból.

Az érintett útszakaszt a mentés és a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárták - jelezte a katasztrófavédelem.

