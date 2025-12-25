2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Kaliforniát elöntötte a víz

MH/MTI
 2025. december 25. csütörtök. 22:10
Megosztás

Kaliforniában rekordmértékű esőt hozott a karácsony, az állam déli részén vészhelyzetet hirdettek áradások, villámáradások, földcsuszamlások miatt.

Kaliforniát elöntötte a víz
A csütörtöki összegzések szerint Los Angeles körzetében két nap alatt helyenként 250 milliméter eső hullott
Fotó: Grace Hie Yoon / ANADOLU / Anadolu via AFP

A csütörtöki összegzések szerint Los Angeles körzetében két nap alatt helyenként 250 milliméter eső hullott, ami több mint kétharmada a teljes évi csapadékmennyiségnek. Gavin Newsom kormányzó veszélyhelyzetet hirdetett számos Los Angeles körüli megyére, ami megkönnyíti az árvizek elleni védekezést, mert anyagi forrásokat nyit meg a munkához.

A Los Angelestől északkeletre fekvő San Gabriel hegyvidéken a hatóságok sokakat mentettek ki elakadt és vízzel elárasztott járművekből, elöntéssel fenyegetett otthonokból. Több embert helikopterrel háztetőkről vittek biztonságos helyre.

A meteorológusok felhívták a figyelmet a sárlavinák és földcsuszamlások megnövekedett veszélyére Los Angeles azon részein, amelyeket januárban tűzvész sújtott, mert a növényzet hiánya miatt a lehullott csapadék sokkal gyorsabban halad végig a hegyoldalakon, gyors áradásokat okozva a kanyonokban.

Az érintett térségben elővigyázatosságból több utat lezártak. Kalifornia északi területein a San Francisco-öböl térségében viharok okoztak villámárvizeket, óránként 100 kilométert meghaladó sebességű széllökésekkel.

A hatósági jelentések legkevesebb két halálesetet kötnek a rendkívüli időjáráshoz. Sacramento közelében egy motoros csúszott meg a vízzel borított úttesten és villanypóznának csapódott. Délen, San Diego térségében egy férfit a viharos időben leszakadó faág sújtott halálra.

Kalifornia keleti részén a Sierra Nevada hegység vonulataiban az év első jelentős havazását hozta a kiterjedt időjárási frontrendszer. Népszerű síterepeken két nap alatt 70-100 centiméter friss hó hullott, ami jelentősen enyhítette a téli szezon korai időszakának hószegénységét.

Az Egyesült Államok északkeleti államaiban péntekre várnak jelentős havazást, ami miatt figyelmeztetést adtak ki New York, New Jersey és Connecticut állam egyes részein.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink