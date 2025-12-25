2026. január 8., csütörtök

Krónika

Autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány

Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett

MH/ MTI
 2025. december 25. csütörtök. 9:43
Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya.

Autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány
Bardóczky Kornél
Fotó: Getty Images via AFP/Minas Panagiotakis

A sportági szövetség beszámolója a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” - olvasható a szövetség közleményében.

A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.

