Több helyen is fehér lehet a karácsony

A Dunántúlon és a Dél-Alföldön többfelé várható csapadék. Eleinte zömmel esőre lehet számítani, a hegyekben viszont már ekkor havazhat. Napközben, kiemelten a déli óráktól viszont nyugat felől az esőt síkvidéken is egyre többfelé havas eső, havazás váltja fel, ugyanakkor estig síkvidéken legfeljebb nyugaton alakulhat ki vékony hólepel - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

A Soproni-hegységben, a Kőszegi-hegységben, illetve a Bakony, Mecsek magasabb részein vastagabb hótakaró is összejöhet. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik.

A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig melegebb az idő. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum. Késő estére -2 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Északkelet felől hidegebb légtömeg érkezik, emiatt az időjárási változásokra érzékenyen reagálóknál hidegfronti hatások előfordulhatnak. Az orvosmeteorológus szerint erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, valamint fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.