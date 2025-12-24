Krónika
Nincs telitalálatos a Skandin
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón Szenteste
Fotó: MH
Első számsorsolás: 3 (három), 9 (kilenc), 11 (tizenegy), 18 (tizennyolc), 24 (huszonnégy), 29 (huszonkilenc), 35 (harmincöt).
Második számsorsolás: 4 (négy), 5 (öt), 10 (tíz), 15 (tizenöt), 22 (huszonkettő), 30 (harminc), 35 (harmincöt).
Nyeremények: 7 találatos nem volt; 6 találatos szelvény 101 darab, nyereményük egyenként 149 395 forint; 5 találatos szelvény 3187 darab, nyereményük egyenként 4735 forint; 4 találatos szelvény 35 026 darab, nyereményük egyenként 2230 forint.