2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Nincs telitalálatos a Skandin

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

MH
 2025. december 24. szerda. 21:49
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint december 24-én megtartották a 52. heti Skandináv lottó sorsolást.

Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón Szenteste
Fotó: MH

Első számsorsolás: 3 (három), 9 (kilenc), 11 (tizenegy), 18 (tizennyolc), 24 (huszonnégy), 29 (huszonkilenc), 35 (harmincöt).

Második számsorsolás: 4 (négy), 5 (öt), 10 (tíz), 15 (tizenöt), 22 (huszonkettő), 30 (harminc), 35 (harmincöt).

Nyeremények: 7 találatos nem volt; 6 találatos szelvény 101 darab, nyereményük egyenként 149 395 forint; 5 találatos szelvény 3187 darab, nyereményük egyenként 4735 forint; 4 találatos szelvény 35 026 darab, nyereményük egyenként 2230 forint.

