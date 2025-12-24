Nem lehet elégszer szólni a fényfüzérek miatt

Sokan és sokféleképpen mondták már: a karácsonyi ünnepek alatt egyre nó a tűzveszély.

A karácsony közeledtével mindannyian szeretnénk egy kis varázslatot csempészni otthonunk külső részébe is - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a kültéri díszítés nemcsak az ünnepi hangulatot erősíti, hanem a szomszédokat és az arra járókat is lenyűgözheti. Utalnak rá, viszonylag olcsón vásárolhatunk több méteres fényfűzéreket, s aztán már szárnyalhat a fantázia.

Sokan azonban nem gondolnak arra, hogy a potom pénzért beszerzett elektromos dekorációs termékek könnyen bajt okozhatnak az év egyik legszebb ünnepén. Így egy minapi vizsgálat megállapította, hogy 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.

A hiányosságok között megemlítették, hogy a díszvilágítási füzérek tápvezetékének hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 métert. Számos termék a vezetékek sérülését előidéző éles szélekkel rendelkezett - de akadt olyan árucikk is, amely nem volt védve a víz behatolása ellen.