Nagy a lelken a nyomás az ünnepek idején

Az ünnepek alatt jelentősen megnő a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnál a hívások száma. Az vonal Szlovákiából is éjjel-nappal elérhető, telefonon és e-mailben egyaránt - írja a pozsonyi Új Szó.

Mint a cikkből kiderül, évtizedekkel ezelőtt a karácsonyi, illetve az adventi időszakban jóval többen éltek a lehetőséggel, mint év közben. Ez akkor akár harminc százalékos növekedést is jelentett.

A Covid óta év közben sokkal kiegyenlítettebb a hívásszám. Ez azt jelenti, hogy az adventi időszaktól - sőt, valamivel korábbtól, már mindenszentektől kezdődően - körülbelül tizenöt százalékos bővülés tapasztalható. Érdekesség, hogy a krízis- és a szuicid hívások száma nem változik az év más időszakához képest. A krízishívások aránya harminc, míg a szuicidoké három-öt százalék.

Az ünnepi időszak leggyakrabban előforduló témái az idősebb, illetve a középkorú hívók részéről leginkább a társ elvesztése vagy a szeretett hozzátartozó hiánya, de a fiatalok is gyakran említik ezeket - a nagyszülők, akár a szülők elvesztését.