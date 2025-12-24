2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Kate McCann az eltűnt gyermekeknek üzent

Szívszorító nyilatkozatot tett Madeleine McCann anyukája

MH
 2025. december 24. szerda. 20:49
Már 19 év telt el Madeleine McCann eltűnése óta, azonban a mai napig rejtély, hogy valójában mi történt vele. A kislány családját hosszú időn keresztül kínozta a bizonytalanság és a tehetetlenség, ezért Madeleine McCann édesanyja, Kate McCann úgy döntött, hogy szeretne segíteni, hogy más családok ne kerülhessenek olyan helyzetbe, mint ők.

Kate (balra) és Gerry (jobbra) McCann, akiknek lánya, Madeleine tíz évvel ezelőtt eltűnt egy portugáliai nyaralóapartmanból
Fotó: AFP/Pool/Joe Giddens

Rendszeren tart előadásokat a traumafeldolgozásról és számtalan alapítványt és segélyvonalat népszerűsített az elmúlt években.

A Mirror számolt be róla, hogy Kate idén karácsonykor egy brit segélyhívó, a SafeCall munkáját népszerűsítette és megköszönte az életmentők fáradhatatlan munkáját.

„A megfelelő támogatás a megfelelő időben megmentheti egy fiatal életét. Egy hívás jelentheti a különbséget a krízis és a biztonság között, az elszigeteltség és a kapcsolatteremtés között. De nem csak erre való a segélyhívó, hanem arra is, hogy egy megválaszolatlan kérdésekkel teli család megtalálhassa a továbblépéshez szükséges erőt. Köszönjük szépen az alázatos munkátokat, amivel emberek ezreit támogatjátok."

Madeleine McCann édesanyja ezután az eltűnt gyermekeknek és családtagjaiknak is üzent:

„Én is érintett vagyok! Felismerem a szemekben látható félelmet, kimerültséget és fájdalmat. Tudom milyen érzés, amikor egy családnak együtt kell élnie azzal a gondolattal, hogy nem tudja, hogy a gyermeke biztonságban van-e. De szerencsére az ilyen szervezeteknek köszönhetően, nem vagytok egyedül! Most már van kihez fordulnotok!" - írta karácsonyi közleményében Kate, olvasható a life.hu oldalán.

