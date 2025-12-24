Kate McCann az eltűnt gyermekeknek üzent

Már 19 év telt el Madeleine McCann eltűnése óta, azonban a mai napig rejtély, hogy valójában mi történt vele. A kislány családját hosszú időn keresztül kínozta a bizonytalanság és a tehetetlenség, ezért Madeleine McCann édesanyja, Kate McCann úgy döntött, hogy szeretne segíteni, hogy más családok ne kerülhessenek olyan helyzetbe, mint ők.

Rendszeren tart előadásokat a traumafeldolgozásról és számtalan alapítványt és segélyvonalat népszerűsített az elmúlt években.

A Mirror számolt be róla, hogy Kate idén karácsonykor egy brit segélyhívó, a SafeCall munkáját népszerűsítette és megköszönte az életmentők fáradhatatlan munkáját.

„A megfelelő támogatás a megfelelő időben megmentheti egy fiatal életét. Egy hívás jelentheti a különbséget a krízis és a biztonság között, az elszigeteltség és a kapcsolatteremtés között. De nem csak erre való a segélyhívó, hanem arra is, hogy egy megválaszolatlan kérdésekkel teli család megtalálhassa a továbblépéshez szükséges erőt. Köszönjük szépen az alázatos munkátokat, amivel emberek ezreit támogatjátok."

Madeleine McCann édesanyja ezután az eltűnt gyermekeknek és családtagjaiknak is üzent:

„Én is érintett vagyok! Felismerem a szemekben látható félelmet, kimerültséget és fájdalmat. Tudom milyen érzés, amikor egy családnak együtt kell élnie azzal a gondolattal, hogy nem tudja, hogy a gyermeke biztonságban van-e. De szerencsére az ilyen szervezeteknek köszönhetően, nem vagytok egyedül! Most már van kihez fordulnotok!" - írta karácsonyi közleményében Kate, olvasható a life.hu oldalán.