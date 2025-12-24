2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Halálos háztűz Hajdúszováton

A tűz okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni

MH/MTI
 2025. december 24. szerda. 11:13
Megosztás

Háztűzben meghalt egy nő Hajdúszováton szerda hajnalban - tájékoztatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Halálos háztűz Hajdúszováton
A helyszínre riasztott egységek megfékezték a lángokat (képünk illusztráció)
Fotó: MH/BánTóthKata

Mukics Dániel közlése szerint hajnali öt órakor egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképület gyulladt ki Hajdúszováton, a József Attila utcában. A konyha és a nappali égett, a lángok a házra is átterjedtek.

A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A lángok megfékezése fél órát vett igénybe. A tűz okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írta.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy karácsonykor, akárcsak az év többi napján, csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel. Riasztást követően százhúsz másodpercen belül elindulnak oda, ahol baj van.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink