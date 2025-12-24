Elfogyott a kóbor ebekre szánt keret

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra.

Sok a kóbor kutya Csíkszeredán, amiket be kellene fogni - írja a Székelyhon. Mint olvasható, több sikertelen közbeszerzés után idén tavasszal kötött szerződést a helyi önkormányzat az állatok befogására és elhelyezésére egy városi céggel. Csakhogy az erre szánt, szerződésbe foglalt pénzügyi keret hamar kimerült.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester a lapnak azt mondta, a vártnál több kutyát fogtak be: május és november között összesen százötvenet. Emiatt új közbeszerzési eljárásra lett szükség. Az ajánlatokat december 15-ig várták, és egyetlen cég jelentkezett. Az alpolgármester szerint az elbírálás folyamatban van, és előreláthatóan hamarosan ismét lesz kontraktusa a településnek e célra.

Egy kóbor állat befogása 500 lejbe (40.000 forintba) kerül, csipezése pedig 80 (3.600 forintba) lejbe. Egy napi ételadag kutyánként 30 lej, szállás 15 lej. Az ivartalanítás a kan kutyák esetében 300 lej, a nőstényeknél pedig 350; adott esetben elaltatásuk 200 lej, ezen felül még állatorvosi költségeket is megállapítottak az oltásukra, kezelésükre.