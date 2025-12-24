Beomlott egy medence teteje

Kisebb pánik tört ki egy nagyszebeni szállodában, miután beomlott az intézmény medencéjének teteje.

A szebeni hatóságok kedden késő délután aktiválták a vörös beavatkozási tervet, miután a szebeni Hilton szálloda fedett úszómedencéjének gipszkarton mennyezete beomlott - írja a Főtér. Nyolc embert mentettek ki a medencéből, és búvárokat hívtak segítségül a túlélők keresésére.

Az ISU Sibiu közlése szerint hét embert, köztük négy 3 és 7 év közötti gyermeket vittek kórházba könnyű sérülésekkel vagy pánikrohamokkal. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőeljárást indított, és vizsgálja a 120 négyzetméteres mennyezet összeomlásának okát.