2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Trump: Az orosz és az ukrán fél is belefáradt a háborúba

Érdekeltek annak befejezésében

MH
 2025. december 23. kedd. 10:39
Megosztás

Az amerikai elnök szerint az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével zajló tárgyalások menete „normális” - közölte az oroszhirek.hu.

Trump: Az orosz és az ukrán fél is belefáradt a háborúba
A Mar-a-Lago-ban tartott elnöki beszéden Pete Hegseth védelmi miniszter is jelen volt
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A Mar-a-Lago-ban tartott beszédében az elnök nem árult el részleteket a tárgyalási folyamatról, és nem jelentett be új kezdeményezéseket vagy változásokat Washington álláspontjában a Kijevnek nyújtandó katonai segítségnyújtás kérdésében.

Az elnök tájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter is jelen volt. Donald Trump hangsúlyozta, hogy minden döntést a csapatával egyeztetve hoztak, és azok az amerikai kormány stratégiai irányvonalát tükrözik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink