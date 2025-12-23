Szavak helyett tettek: kezdődik az idei utolsó kormányülés

"Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul" - fogalmazott a miniszterelnök saját közösségi oldalán.

A kormányfő hozzátette: elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.