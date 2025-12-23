Krónika
Lezuhant egy égési sérültet szállító mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál
Többen meghaltak
Lezuhant egy égési sérültet szállító mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál, többen meghaltak
Fotó: ARTURO HERNÁNDEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely - több alapítvánnyal közösen - súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.
Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.
A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.