Folyamatosan romlik Bruce Willis állapota

Emma Heming arról beszélt, hogyan változtatta meg a család karácsonyi terveit férje progresszív betegsége. Bruce Willis demenciája előrehaladott, így nem lehet a szeretteivel együtt az ünnepek alatt sem.

A 70 éves Bruce Willis állapota fokozatosan romlik, és a színész már egy ideje nem él együtt családjával, 24 órás felügyeletre szorul. Emma Heming felidézte a régi karácsonyaikat, amelyben férjének mindig kulcsszerepe volt.

Bruce Willis volt a karácsony középpontja

Emma Heming egy blogbejegyzésben idézte fel, milyen szerepet töltött be férje a korábbi ünnepek alatt.

„Az ünnepek Bruce-ra emlékeztetnek, aki az egésznek a motorja, a középpontja volt. Imádta az évnek ezt a szakaszát – a családdal töltött időt, a hagyományokat. Ő sütötte a palacsintát, ő volt az, aki kiment a hóba a gyerekekkel, mindig, mindenben részt vett” – írta a férjével és két lányukkal, a 13 éves Mabellel és a 11 éves Evelynnel töltött évekről. Hozzátette, hogy biztonságot adott neki az ünnepek kiszámíthatósága:

„Megnyugtató volt tudni, hogy pontosan hogyan alakul a nap, és ez nekem különösen fontos volt, mivel a szokások rabja vagyok. Bruce demenciája nem törli ki ezeket az emlékeket. De hatalmas távolságot teremt az akkor és a most között. És ez a távolság nagyon fájdalmas” – idézi a Life Emmát, aki már szeptemberben elárulta, hogy férje frontotemporális demenciája olyan szintre jutott, hogy már nem lehet az elsődleges gondozója, ezért Bruce külön él, folyamatos felügyelet mellett.

„Lesz nevetés, és szinte biztosan könnyek is”

„Azok a hagyományok, amelyek egykor könnyednek tűntek, most tervezést igényelnek, rengeteg tervezést. Azokat a pillanatokat, amelyeket egykor színtiszta örömmel eltünk át, most a bánat kusza hálója fonja át” – beszélt az idei karácsonyukról Emma, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ünnepeknek továbbra is lehet és van is értelmük:

„Mégis, ennek ellenére még mindig lehet értelme. Még mindig lehet melegség. Még mindig lehet öröm. Megtanultam, hogy az ünnepek nem tűnnek el, amikor a demencia belép az életedbe. Megváltoznak. Az ünnepek alatt a családunk továbbra is kibontja az ajándékokat és együtt reggelizik. De Bruce helyett én fogom sütni a kedvenc palacsintáinkat. Beteszünk egy karácsonyi filmet. Lesz nevetés és sok ölelés. És szinte biztosan lesznek könnyek, mert gyászolhatunk is, és helyet adhatunk az örömnek egyszerre. Az öröm nem szünteti meg a szomorúságot. A szomorúság nem szünteti meg az örömöt. Együtt léteznek” – vélekedik Bruce Willis felesége, aki megosztott egy videót is, amit egykor a férjével egy vidámparkban készítettek.

„Imádom őt. És egyszerűen hiányzik, hogy az útitársam legyen” – írta a felvételhez többek között.