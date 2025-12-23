Fejbe lőttek egy rendőrt a Bondi-Beach támadás során

Kiengedték a kórházból azt a fiatal rendőrtisztet, akit fejbe lőttek a Bondi Beach-i merénylet során.

Sydney híres Bondi Beach-én történt terrortámadásban egy rendőrt is fejbe lőttek, de ma már otthonában lábadozik

Jack Hibbert próbaidős rendőr egy hanuka-ünnepségen járőrözött, amikor két fegyveres merénylő tüzet nyitott, több mint 40 embert megsebesítve és 15-öt megölve - írta meg a BBC.

A 22 éves férfi, akit a vállán is eltaláltak, elvesztette a látását az egyik szemére, de most már otthon lábadozik – erősítette meg családja egy közleményben.

„Családként nem is kívánhattunk volna többet – az, hogy Jackünk otthon van, különösen karácsonykor, igazi csodának tűnik.”

Megköszönték a nyilvánosság „elsöprő támogatását”, és dicsérték az orvosi személyzet „kivételes” ellátását és elkötelezettségét.

„Amíg otthon van, továbbra is gyógyulnia kell, szüksége lesz térre, támogatásra és folyamatos pozitív gondolatokra ebben az időszakban” – tette hozzá a közlemény.

Miután a támadás során lelőtték, Hibbert továbbra is segített a fesztivál résztvevőinek, egészen addig amíg fizikailag már képtelen volt rá – közölte korábban családja.

„Sok kollégája, akik jelen voltak az incidens éjszakáján, meglátogatták őt a kórházban, és tanúbizonyságot tettek Jack bátorságáról az incidens során... Leírták, hogyan viselkedett Jack, a rászorulók felé mozdult, nem pedig a veszély elől” – mondták.

A rendőrség legfrissebb jelentése szerint ő volt az egyik a lövöldözésben megsérült két rendőr közül; a második rendőr, a 25 éves Scott Dyson még mindig kórházban lábadozik sérüléseiből.

Múlt héten Mal Lanyon, az Új-Dél-Walesi rendőrfőkapitány meglátogatta Hibbert-et a kórházban, és „pozitív fiatalembernek” nevezte.

Lanyon hozzátette, hogy a rendőrség támogatni fogja Hibbertet, és felépülése után számára megfelelő feladatokat biztosítanak

A rendőrség azt állítja, hogy a feltételezett fegyvereseket az Iszlám Állam ideológiája ihlette, és a zsidó fesztivált vették célba a terrortámadásnak nyilvánított merénylet során.

A 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és egy terrorcselekménnyel. Egy második fegyverest – apját, Sajid Akramot – a rendőrség a helyszínen lelőtte.

Hétfőn új bírósági dokumentumok állították, hogy hónapokon át aprólékosan tervezte a támadást, és két nappal a lövöldözés előtt felderítő útra ment Bondiba.