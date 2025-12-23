Ételkiszállítás az ünnepekkor?

Nem kell megijedni, ha valaki megunná a halászlevet vagy a töltött káposztát. A két ételkiszállító apró módosításokkal ugyan, de az ünnepek alatt is kiszállít.

Az ünnepi nyitvatartás után jöjjön, hogy az ételkiszállítás hogyan lesz elérhető az ünnepek alatt. Két ételkiszállítót kérdeztünk meg arról, hogy a megyeszékhelyen hogyan lehet számítani a szolgáltatásra. Mint az kiderült az egyik kis módosítással szállít ki a december 24. és 26. közötti időszakban, míg a másik ugyanúgy, mint az év bármely más napján. De nézzük a konkrétumokat!

A Foodoránál az ételkiszállítás az ünnepek alatt és között is zavartalanul folyik, ugyanúgy szállítanak ki 24-25-26-án, 31-én és 1-jén is.

Ilyenkor még többen vannak otthon, és bár hagyományosan az otthoni ízek alkotják a menüt, ma már nem ördögtől való feldobni valamivel, amit igazán kívánunk. A kereslet tehát változatlan, a kínálatot pedig az éppen nyitva tartó éttermek száma szabályozza majd. A Foodora futárok pont annyi számban állnak majd rendelkezésre, hogy a kiszállítás megfelelő minőségben és zavartalanul működjön – tájékoztatta a Feol-t a szolgáltató.

A Wolt esetében az ételkiszállítás így alakul: december 24-én 16 óráig szállítanak ki, 25-én nincs kiszállítás, 26-tól pedig a szokásos módon.