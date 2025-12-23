Átlépett egy határt!

Őrizetbe vették Greta Thunberget egy tüntetésen, amelyen a börtönben éhségsztrájkoló Palesztina Akció aktivistáit támogatták – jelentette be a Palesztinai Foglyok tiltakozó csoport.

A 22 éves aktivistát a londoni Cityben tartóztatták le, miután részt vett a Fenchurch Streeten tartott kora reggeli tüntetésen - írta meg a BBC.

Egy, a csoport által közzétett videón látható, amint olyan táblákat tart a kezében, amelyeken az áll: „Támogatom a Palesztinai Akció foglyait” és „Ellenzem a népirtást”.

A londoni City rendőrség közlése szerint a nőt azért tartóztatták le, mert egy tiltott szervezet, a Palestine Action mellett tüntetett, megsértve ezzel a 2000-es terrorizmus elleni törvény 13. szakaszát.

A rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságokat reggel 7 óra körül riasztották a helyszínre, miután egy épületet kalapácsokkal és piros festékkel megrongáltak.

Egy férfit és egy nőt is őrizetbe vettek rongálás gyanújával, miután a közelben összeragasztották magukat. A hatóságok szakértői dolgoztak a szabadon engedésükön, mielőtt letartóztatták őket.

A Palesztinai Foglyok tiltakozó csoport szerint a tüntetést az Aspen Biztosító irodája előtt tartották, amely állításuk szerint az izraeli kötődésű Elbit Systems védelmi cégnek nyújt szolgáltatásokat.

A Palestine Actiont az idén a brit terrorizmusellenes törvények alapján betiltották, így a csoport támogatása vagy támogatásának kifejezése bűncselekménynek számít.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben tovább folyik a nyomozás.

Thunberg, aki gyermekklímaaktivistaként vált ismertté, több tüntetésen is kiállt a palesztin ügy mellett.

Hétfőn az Instagram-oldalán közzétett videóban „politikai foglyoknak” nevezte az éhségsztrájkoló aktivistákat, és azt követelte a brit kormánytól, hogy teljesítse követeléseiket a szabadon bocsátásukról és a vádemelés elvetéséről.

A tüntetésre azután került sor, hogy az elmúlt napokban több, börtönben lévő Palesztinai Akció aktivistát – köztük egy 52 napja éhségsztrájkolót – kórházba szállítottak.

Az éhségsztrájk november 2-i kezdete óta összesen hét foglyot szállítottak kórházba.

A 28 éves Kamran Ahmedet, akit az észak-londoni Pentonville börtönben tartottak, és a 30 éves Amu Gibet, akit a surrey-i HMP Bronzefieldben fogva tartottak, az elmúlt héten vitték kórházba.

A Palesztin Prisons for Palestine korábban arról számolt be, hogy Gib úr egészségi állapota „gyorsan romlott” az éhségsztrájkhoz való csatlakozása óta, és most már kerekesszékre szorul.

Az éhségsztrájkolókat képviselő ügyvédi iroda hétfőn pert indított David Lammy igazságügyi miniszter ellen, jogi lépéseket kezdeményezve az ügyben.