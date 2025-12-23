A halála felé indult, de váratlan fordulatot vetett a sors

Már úton volt a végzete felé, amikor megszólalt a vészcsengő. Egy kétségbeesett bejelentés és a rendőrök villámgyors reagálása mentette meg annak a 48 éves nőnek az életét, aki egy hírhedt völgyhíd irányába indult, hogy véget vessen az életének.

A Kőröshegyi Völgyhíd már több fájdalmat is átélt

Egy balatonfüredi férfi riasztotta a rendőrség ügyeletét december 21-én délután, miután felesége autóba ült és elindult otthonról. A bejelentés szerint valószínűsíthető volt, hogy a nő öngyilkos akart lenni, hiszen a Kőröshegyi völgyhíd felé vette az irányt - írta az Origo.

A nő az öngyilkosságba akart menekülni

A segélyhívást követően a somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak azonnal megkezdték a nő felkutatását. A keresés szó szerint versenyfutás volt az idővel, hiszen minden perc számított.

Hamar megtalálták a nőt az autójában egy település közelében. Azonnal szóltak a mentősöknek, akik kórházba szállították a nőt.

Az eset rámutat arra, hogy a gyors bejelentés és az azonnali rendőri reagálás döntő lehet olyan helyzetekben, amikor az élet és a halál közti határ már csak egy hajszálnyi.