Vádat emeltek három férfi ellen, akik Hollandiából hoztak drogot Magyarországra

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó fegyházbüntetést indítványoz azzal a három férfival szemben, akik a feladatokat egymás között megosztva rendszeresen szállítottak értékesítésre szánt drogokat Hollandiából Magyarországra.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a három - 31, 44 és 30 éves - budapesti férfi 2023-ban különböző fajtájú kábítószerekkel, így marihuánával, MDMA-val és kokainnal kereskedtek elsősorban Budapesten.

A módszerük az volt, hogy egyikük - a 31 éves férfi - Hollandia és Magyarország között rendszeresen közlekedő mikrobusz járattal utazott Amszterdamba, ahol megvásárolta a kábítószert, majd ugyanilyen módszerrel azt néhány napon belül hazahozta Budapestre.

Megérkezésekor a társai már várták őt, a frissen beszerzett árut az ingatlanjaikban raktározták, és a későbbiek során külön-külön értékesítették.

A külföldi beszerzést a 30 éves férfi szervezte, ő rendelte meg a mikrobuszos szállítást, foglalt szállást a 31 éves futárnak, illetőleg biztosította az utazás egyéb költségeit, míg a 44 éves bűntárs internetes csevegő alkalmazáson keresztül tartotta vele a kapcsolatot és figyelte a szállítmány útját.

Ez történt 2023. július 10-én, az utolsó szállítmány esetében is, amikor az őket akkor már figyelő rendőrség a három férfit pont akkor fogta el, amikor a hazaérkező futár a nála lévő szállítmánnyal átült a társai gépkocsijába egy XI. kerületi benzinkútnál.

Ez a lefoglalt utolsó szállítmány önmagában elérte a bűntetőjogi minősítéshez szükséges jelentős mennyiség hússzorosát. Ezen túlmenően a rendőrség a 44 éves férfi XX. kerületi műhelyében, illetőleg a 30 éves társa újpesti lakásában további különböző fajtájú kábítószereket, a kábítószer-kereskedésre vonatkozó tárgyi bizonyítékokat, valamint a kereskedésből származó készpénzt talált, melyeket lefoglalt - írták.

A főügyészség a három vádlottal szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken, és velük szemben határozott tartamú végrehajtandó fegyházbüntetés, további pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban - áll a közleményben.