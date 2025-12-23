Újra lecsapott a titokzatos autónyitogató fantom Egerben

Kamera rögzítette Eger új ajtónyitogató fantomját. Egy hónap sem telt el azóta, hogy a rendőrök elfogtak egy 20 éves férfit, aki hasonló módszerrel lopott az éjszakában, most megjelent a fantom utódja.

Ismét felmerült a gyanú, hogy újra garázdálkodhat az úgynevezett autónyitogató fantom Egerben. Az Egerben láttam, hallottam. Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés, amely szerint ezúttal az Ady Endre utcában próbálkozhatott az ismeretlen elkövető. A poszt írója úgy fogalmazott: „Most az Ady Endre utcában járt az autónyitogató fantom! Remélem, máshol sem járt sikerrel…”.

Egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés arról, hogy történt-e lopás vagy feljelentés az ügyben. A mostani eset azért kelthet aggodalmat, mert a közelmúltban már történt hasonló bűncselekmény a városban - írta meg a Heol.

Az Egri Rendőrkapitányság munkatársai december 1-jén elfogtak egy 20 éves helyi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy november 17-én hajnalban a Rácliget utcában egy nyitva hagyott autóból pénztárcát lopott el. A tárcában személyes iratok, készpénz, valamint a jármű tartalék kulcsa is megtalálható volt. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint információ merült fel arra vonatkozóan is, hogy a fiatal több egri autót is megpróbált kinyitni.

Egyelőre nem tudni, hogy a most jelzett Ady Endre utcai eset összefüggésbe hozható-e a korábbi üggyel, vagy új elkövető tűnhetett fel a városban.