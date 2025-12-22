Krónika
Torlódásra lehet számítani a főváros több útvonalán gyűlés miatt
Forgalmi akadályokra is lehet számítani
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert
Azt írták, hogy gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.