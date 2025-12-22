Januártól újabb 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozók bére

Jövő év januárjától újabb fontos lépést tesz a kormány a szakképzés megerősítéséért, 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozók bére - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Varga-Bajusz Veronika a videóban azt mondta: ez már az ötödik béremelés 2020 óta, és az eredmények egyértelműek, az oktatók bére az elmúlt években két és félszeresére nőtt.

Ma már a legalacsonyabb bér is eléri a 775 000 forintot, az átlagos havi bér pedig így közel 890 ezer forint a szakképzésben - emelte ki.

Hozzátette, hogy ez az emelés több mint 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít erre a célra.

"Meggyőződésünk ugyanis, hogy a sikeres szakképzés három pilléren áll: modern infrastruktúrán, motivált diákokon és motivált oktatókon" - fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Hangsúlyozta, az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek az intézményekben, most pedig tovább erősítik azt a területet, amely a rendszer lelke, az oktatókat.

"Ez a béremelés nemcsak elismerés a munkájukért, hanem befektetés a jövőbe. Abba, hogy a szakképzésben dolgozók hosszú távon is elkötelezettek és megbecsülten végezhessék a munkájukat. Mert ahol az oktató motivált, ott a diák is sikeres lesz, és ebből az egész ország profitál" - mondta az államtitkár.