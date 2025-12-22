2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Internetes csalás miatt emeltek vádat egy férfi ellen Vasban

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 21:09
Százhatvanegy rendbeli csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfivel szemben a Kőszegi Járási Ügyészség - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Vas Vármegyei Főügyészség.

Internetes csalás miatt emeltek vádat egy férfi ellen Vasban
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA/Marcus Brandt

A vád szerint a férfi még 2023 májusától a világhálón kínált eladásra szerszámokat, kisgépeket, alumíniumlétrákat, a hirdetésre az ország minden részéből jelentkező sértettek pedig átutalták a vádlott által megjelölt bankszámlára a megvásárolni kívánt áruk vételárát.

Kiemelték: a vádlott a meghirdetett ingóságokat nem szállította le a vevőknek, az nem is állt szándékában, mert célja kizárólag a kialkudott vételár megszerzése volt, amivel a 161 megtévesztett sértettnek három hónap alatt összesen több mint 5,1 millió forint kárt okozott.

A Kőszegi Járási Ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés, pénzbüntetés, továbbá közügyektől eltiltás kiszabását és vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni - olvasható a közleményben.

