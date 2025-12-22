2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat Bátonyterenyénél

Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 17:55
Megosztás

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat hétfő délután Bátonyterenyénél - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat Bátonyterenyénél
A baleset helyszínét a forgalom elől lezárták (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ferenc Isza

A tájékoztatás szerint egy tehergépkocsi és két személyautó ütközött össze a főút 4-es kilométerénél. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

Az Útinform arra figyelmeztetett, hogy az autósoknak a főút lezárása miatt jelentős kerülőt kell tenniük Mátraszele felé.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink