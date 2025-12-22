Folyamatos lesz a hulladékelszállítás az ünnepnapokon

A hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek idején is a megszokott rend szerint történik – tájékoztatta a MOHU BUDAPEST Zrt. hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint munkatársaik Budapesten és az agglomerációs településeken változatlan ütemezésben végzik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítását.

A hulladékudvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, továbbá a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tartanak, az ünnepeket követően viszont a szokott, adott napi munkarend szerint üzemelnek - tették hozzá.