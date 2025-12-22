Egy hétköznapi kedvencből is lehet mindennapi hős

A rendőrség 2026. január 14-én 9 órától a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelyén leendő rendőr kutya kiválasztási eljárást tart. Céljuk ezzel az akcióval, hogy bővítsék szolgálati kutyáik számát. Várják azoknak a gazdiknak a jelentkezését, akiknek kutyáik megfelelnek a megadott feltételeknek.

Melyik fajta lehet rendőr kutya és mik a feltételek?

A kutyákat az Utasításban meghatározott „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákba sorolják, eszerint felvezetésre, nemtől függetlenül, elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya (malinois), vagy ezen fajták keverékeit várják, azonban nyitottak más fajtájú ebekre is. A kutyáknak 12 hónapnál idősebbnek kell lenniük, emellett vannak bizonyos gyakorlatok, melyeket tudniuk kell teljesíteni, ezek a gyakorlatok a kategóriák szerint vannak meghatározva. Fontos, hogy alávetik őket egy lőfegyverből származó hanghatásra adott reakciói vizsgálatnak, amely minden kategóriában kötelező. Talán mondani sem kell, hogy az említett feltételek mellett az állatoknak teljesen egészségesnek kell lenniük, rendelkezniük kell chippel és kötelező oltásokkal, azonban a törzskönyv nem elvárás.

A pontos feltételek és információk a jelentkezéssel kapcsolatban a police.hu oldalán olvashatók - írja a Feol.