Égve hagyhatjuk éjszakára a karácsonyfa fényeit?

Válaszolnak a szakértők

 2025. december 23.
Bár csábító lehet éjjel-nappal gyönyörködni a kivilágított karácsonyfában, a szakértők egyértelműen kimondják, hogy lefekvés előtt kapcsoljuk ki a fényeket. Most kiderül, biztonságos-e a égve hagyni a karácsonyfa fényeket.

Ha órákig égve hagyjuk a karácsonyfa fényeket, az nemcsak idő előtt kiszáríthatja a fát, hanem komoly biztonsági kockázatokat is jelenthet otthonunkra és családunkra nézve. Bármennyire is vonzónak tűnik, nem biztonságos egész éjjel égve hagyni a karácsonyfánk fényeit - írja a Mindmegette.

Miért veszélyes éjszakára égve hagyni a karácsonyfa fényeket?

A fények túlmelegedhetnek különösen ha régebbiek vagy sérült a vezetékük, ami komoly tűzveszélyt jelent. A veszély még nagyobb, ha a kábel sérült, bútor nyomja vagy rosszul készült.

A karácsonyfa kiszáradhat: Idővel a fények melege kiszárítja a karácsonyfát, ami egyre gyúlékonyabbá válik. Ilyenkor már egy apró szikra is – akár egy hibás izzóból vagy egy kilazult csatlakozásból – pillanatok alatt lángra lobbanthatja az egészet.

Az izzók eltörhetnek: Ha egész éjjel égve hagyjuk a fényeket, megnő annak az esélye, hogy az izzók eltörnek a folyamatos hőtől.

Rövidzárlat veszélye: Ha felügyelet nélkül hagyjuk a fényeket, megnő a rövidzárlat kockázata, ami tüzet okozhat az otthonunkban.

A régebbi és olcsóbb fények hibásak lehetnek: ezek nem biztos, hogy megfelelnek a mai biztonsági előírásoknak. Ha éjszakára bekapcsolva hagyjuk őket, miközben alszunk, az olyan, mintha órákig tartó (és kockázatos) próbának tennénk ki őket.

A LED fények sem jelentenek megoldást arra, hogy éjszakára égve hagyjuk a karácsonyfánk fényeit. Bár a modern LED fények hűvösebbek, mint a hagyományos izzók, még mindig meghibásodhatnak vagy elektromos hibát okozhatnak, ami tüzet válthat ki.

Meddig hagyjuk égve a fényeket?

Korlátozuk ezt az időt hat-nyolc órára, lehetőleg akkor, amikor otthon vagyunk és nem alszunk. Ez minimálisra csökkenti a túlmelegedés kockázatát, és lehetővé teszi, hogy élvezzük a fát anélkül, hogy veszélyeztetnénk a biztonságunkat.

Biztonsági tippek a karácsonyi fényekhez

Van néhány fontos biztonsági tipp, amit érdemes figyelembe venni, amikor feldíszítjük a fánkat:

  • Ellenőrizzük használat előtt: Mindig nézzük át a fényeket, mielőtt a fára tennénk őket. Azonnal cseréljük ki a hibás részeket.
  • Beltérit bentre: Csak beltéri használatra minősített fényeket használjunk. A kültéri fények más szigeteléssel rendelkeznek, és nem biztonságosak beltérben.
  • Ne terheljük túl a konnektorokat: Ne dugjunk túl sok fényfüzért egyetlen konnektorba vagy hosszabbítóba.
  • Öntözzük a fát: Rendszeresen öntözzük a fát. A száraz ugyanis rendkívül gyúlékony és növeli a tűzveszélyt.
  • Figyeljünk a kábelekre: Tartsuk a kábeleket távol a forgalmas területektől, hogy ne botoljunk el bennük. Ne rakjunk rájuk bútort és tartsuk távol őket a radiátortól vagy a víztől.
