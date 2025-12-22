Demonstráció bénítja a forgalmat az M3-ason

Kilométeres torlódás alakult ki vasárnap délután az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s csomópontjánál, miután kamionos vonulás és bejelentett gyűlés nehezíti a közlekedést. A forgalmi akadályok az M0-s autóútra is átterjedtek, a rendőrség pedig estig fokozott dugókra figyelmeztet és kerülőutak választását javasolja.

Kamionos vonulás miatt három kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút csomópontjánál, a 15-ös és a 12-es km között. Ez az M0-s autóút forgalmára is kihatással van, az M3-as autópályára való lehajtás előtt mindkét irányban feltorlódtak a járművek – írja a Heol.

A rendőrség is írta, hogy gyűlés miatt december 22-én 14 óra és 20 óra között az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közlekedők megértését és türelmét kéri, és aki teheti, kerülje el a jelzett útvonalat a gyűlés idejére.