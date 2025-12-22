Átadták az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát

Átadták hétfőn az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 34,3 kilométeres szakaszát Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, a Magyar Országgyűlés alelnökének jelenlétében.

Orbán Viktor miniszterelnök is az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén Kenderes határában, 2025. december 22-én

Herczeg Zsolt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4-es számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője köszönetet mondott Magyarország kormányának a beruházáshoz. Elmondta: 2010-ben Magyarország kormánya azt a döntést hozta, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, ezen belül is a gyorsforgalmi utak fejlesztésére prioritásként tekint.

F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy régi álmuk teljesült a beruházással, amelynek köszönhetően biztonságossá válik a közlekedés.

Hozzátette: a térség lakói pontosan tudják, hogy ez az út az Észak-Erdélyből a Nyugat-Európa felé irányuló tranzitnak egy nagyon forgalmas útja, kamionok, az ünnepekre haza tartó vendégmunkások hosszú sora szokott ezen az úton közlekedni és szinte minden héten történt valami baleset.

Az M4 autóút teljes hossza 224 kilométer, az eddig elkészült 153 kilométeres szakasz bruttó 583 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült. Ebből a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz kivitelezésének bruttó összege 170,1 milliárd forint - szerepel a helyszínen kiosztott sajtóanyagban.