A háborúhoz vezető útról készített filmet Ábrahám Róbert

Ábrahám Róbert újságíró nyilatkozott a sajtónak Monaco hadtest című dokumentumfilmje sajtóvetítése után a fővárosi Art+ Cinemában 2025. december 22-én. A készítők a filmben arra mutatnak rá, hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a háború kitöréséért és folytatásáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős

A film azért kapta a Monaco hadtest címet, mert feltűnnek benne olyan, az alkotók szerint Monacóban, illetve a francia Riviérán felvett képsorok, amelyeken ukrán rendszámú luxusautók láthatóak, arra utalva, hogy a Cote D'Azuron az oroszokat felváltották az ukrán milliárdosok.

A dokumentumfilm – amelyben csak pár percen keresztül futnak a monacói képsorok – elsősorban azt ábrázolja, hogy 2013 óta milyen történések – például az alkotók szerint a Nyugat által gerjesztett, elsősorban szélsőjobboldali banderisták által koordinált 2014-es Euromajdan-tüntetések – vezettek az ukrajnai háború kitöréséhez és folytatásához.

A készítők arra utalnak, hogy az Ukrajnába jutó nyugati támogatás egy jelentős része az ukrán legfelsőbb vezetés közreműködésével, a francia Riviérán feltűnő ukránok zsebébe vándorol. Az ukrán vezetők pedig ezt a jelenséget azzal hárítják, hogy a Monacóban feltűnő ukránok oroszpárti ukránok.

A film Ukrajnát a korrupció melegágyaként mutatja be, ahol az utcán vadásznak az emberekre, majd a kiképzőközpontokból 6 millió forintnak megfelelő dollárért engedik szabadon őket, és Kijevben a hadkiegészítő központokban 2 és 4 milliárd dollárnyi váltságdíjat osztanak szét maguk között a tisztviselők.

Ennek a rendszernek esett áldozatul a brutálisan bántalmazott Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi is – hangzik el a filmben.

Ábrahám Róbert úgy fogalmaz a filmben: „az az ámokfutás, amit a liberális mainstream, meg a gazdáik az elmúlt években véghez vittek, az nem csupán szakmaiatlan, gyomorforgató vagy vérlázító, az közel áll a háborús bűnhöz. (...) Európai fiait részeseivé tették ennek a velejéig hazug és korrupt vérontásnak”.

Kiemelte: „bármit is tett a liberális mainstream, az nem menti fel az oroszokat; az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér”. Azért beszélünk többet az ukránokról, mert az oroszok nem kívánnak belépni az Európai Unióba, a NATO-ba, nem kérik el a pénzünket és „nem fenyegetnek minket kétnaponta”.

„Nem várják el, hogy leboruljunk előttük, imádjuk őket és magasztaljuk a nem létező demokráciájukat. És nem az oroszok rángattak minket dróton mint a bábukat és nem az oroszok néztek minket teljesen hülyének; ezt a mi liberális elitünk tette” – fogalmazott.

„Ők voltak azok, akik nem engedték, hogy a felek időben asztalhoz üljenek és a legkevesebb veszteséggel lezárják ezt az értelmetlen háborút. Ők voltak azok, akik megfélemlítettek mindenkit, aki csak fel mer szólalni a béke mellett, akik eltűrték a kényszersorozást, és minden brutalitást, amit a sorozótisztek végrehajtottak (...), és ők voltak azok, akik a kasszánál az ukrán húst váltották euróra és dollárra” – sorolta a képkockákon a producer-rendező.

Ábrahám Róbert a vetítést követően a közmédiának elmondta, hogy a forgatást augusztus közepén kezdték, ám megdöbbenve tapasztalták, hogy a Riviérán élők közül senkit, még a helyi sajtó munkatársait sem tudták megszólaltatni, azon nyugati narratíva miatt, hogy minden, ami gonosz, az oroszpárti, még ha ukrán is. Ha pedig ezt valaki megkérdőjelezi, onnantól kezdve nem lehet kérdezni – idézte fel.

Szerinte még az ukrajnai korrupció bemutatásán túl is fontosabb üzenete a filmnek, hogy a mai nyugati tudatipar azt tesz a mai nyugati emberrel, amit csak szeretne, például Európa békességben élő polgárait rá tudja venni arra, hogy támogassák a szomszédjukban zajló vérontást. Ebből egy olyan szomorú nyugati világ bontakozik ki, ahol úgy harcolunk a nyugati értékekre hivatkozva, hogy a korábban ismert Nyugat minden vélt értékét elveszítettük – vélekedett Ábrahám Róbert.

A film december 27-től lesz látható a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornákon, illetve tárgyalnak egy nagy kereskedelmi televízióval is a sugárzásáról – közölték az alkotók.